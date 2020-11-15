شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام احتفالات دير «مارجرجس» بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم الأقباط الأرثوذكس في محافظة الأقصر، مساء اليوم الأحد، بالليلة الختامية للاحتفال السنوي لدير الشهيد العظيم«مارجرجس» بجبل الرزيقات بغرب الأقصر، الذي أستمر هذا العام لمدة11 يوماً، بتقديم النذور وإشعال الشموع أمام أيقونة «مارجرجس»، وسط أصوات التسابيح والترانيم والزغاريد بساحة الدير، وذلك بمناسبة ذكري تكريس أول كنيسة بإسم الشهيد مارجرجس بمدينة «اللد»في فلسطين .

وترأس مراسم احتفالات الليلة الختامية، أعضاء اللجنة البابوية المشرفة على أحتفالات الدير، الأنبا هدرا مطران أسوان، نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي للدير، الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، نيافة الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، بصلوات رفع بخور عشية والتسبحة والقداسات، بمشاركة مجمع رهبان الدير، وكورس الشمامسة، والشعب القبطي.

وفي ذات السياق، كثفت قوات الشرطة وخبراء المفرقعات من تواجدهم بمحيط الدير، خلال الاحتفالات، وتشديد إجراءات التفتيش للوافدين إليها وتفعيل البوابات الإلكترونية، وتواجد خدام ومسئولي الأمن بالدير للتعرف على الوافدين لمساعدة رجال الأمن خلال عملية التفتيش، وذلك في إطار خطة تأمين الكنائس خلال فترة الأحتفال، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية طبقاً للتعليمات جراء الوقاية من فيروس كورونا.