شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله النجار: الإخوان عار على الإنسانية «فيديو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن ما يردده الإخوان بأن المسلمين هم أعضاء الجماعة فقط هو كلام ليس بغريب على فاجر، ويجعلهم عارًا على الإنسانية، لأن هذا الكذب والدجل لم يحدث في التاريخ الإنساني.

وأضاف «النجار» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الإخوان تجردوا من أبسط معاني الإنسانية وتبنوا كل المعاني الدنيئة، مردفا «ما يقوله الإخوان لم يقله الشيطان نفسه».

واستطرد: «الإخوان في تركيا يلبسون أرقى الماركات ولم يأتوا بهذه الأموال من بيوت أبوهم وإنما باعوا الدين وقبضوا ثمنه حيث إنهم يجيدوا المتاجرة بالدين واللعب على مشاعر الناس وهذه تجارة حرام تفوق تجارة المخدرات».

واختتم عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن الخلافة التي يطالب بها الإخوان أسقطها الأتراك وحطموها وتبرأ منها أتاتورك.