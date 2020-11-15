شكرا لقرائتكم خبر عن «السويركي»: تحقيق مستوى غير مسبوق من احتياطي النقد الأجنبي أحد ثمار الإصلاح الاقتصادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال إيهاب السويركي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري- مصر، إن الدولة المصرية أصبح لها صقل اقتصادي دولي كبير؛ خاصة أنها عندما تطلب قرضا من صندوق البنك الدولي أو تلجأ إلى السوق الخارجية للتمويل يحدث ما يُسمى اكتتاب بزيادة لكل طلبات الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الجنيه المصري الأفضل بين عملات الأسواق الناشئة، رغم أزمة فيروس كورونا.

وأضاف «السويركي»، خلال لقائه في برنامج «بنوك واستثمار»، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد، أن مصر عندما تطرح سندات بـ 5 مليارات جنيه يأتي لها طلبات واستثمارات بـ 20 مليار جنيه؛ خاصة مع وضع شروط جيدة جدًا؛ لأن التصنيف المصري جيد للغاية مثل أسعار الفائدة مناسبة ومدة التمويل طويلة وكثير من المميزات، مشيرًا إلى أنه تم تحقيق مستوى غير مسبوق من النقد الأجنبي كأحد ثمار الإصلاح الاقتصادي.

وتابع: «مبادرات البنك المركزي أحدثت انتعاشة للسوق المصرية وأعطت قبلة الحياة لكثير من القطاعات الكبيرة داخل السوق المصرية»، مشيرًا إلى أنه مع مرور العالم بجائحة كورونا وغلق الكثير من الاقتصاديات العديدة كان لابد من وجود محفزات للاقتصاد المصري بشكل عام ومنها المبادرات التي طرحها البنك المركزي المصري.