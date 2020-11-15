شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة الحمام ترفع 40 طن قمامة.. ودوريات عمل مكثفة لمنع تكدسها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن مجلس مدينة الحمام بمطروح، برئاسة وجيه عمارة، وإشراف رمضان الباجوري، نائب رئيس المدينة، حملة نظافة ورفع القمامة من الأحياء السكنية والعمارات بالشوارع الرئيسية.

وبحسب بيان، الأحد، تم إجراء تقسيم إداري منظم لعمل فرق جمع القمامة بحسب خريطة المدينة، بناءً على تعليمات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وإشراف هشام عبدالرحيم، مدير إدارة النظافة.

وجرى رفع حوالي 40 طنًا من القمامة من القطاع الجنوبي والشرقي والغربي المكونة لزمام المدينة، على أن تلتزم تلك المجاميع بإعادة دورة جمع ورفع القمامة بشكل دورى يمنع تراكمات بريالين الشوارع الرئيسية بالمدينة.