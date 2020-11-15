شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يعين سفيرًا جديدًا لدى القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر مجلس الوزراء الأردني، اليوم، الأحد، تعيين أمجد عودة العضايلة سفيرا لعمّان لدى القاهرة، ومندوبا دائما للأردن لدى جامعة الدول العربية.

وسيأتي العضايلة، خلفا لوزير الإعلام الحالي، علي العايد، والذي كان سفيرا للأردن في مصر، قبل تعيينه وزيرا للإعلام.

وكان العضايلة، شغل منصبي سفير الأردن لدى تركيا وروسيا، قبل أن يُعين وزيرا للإعلام في حكومة عمر الرزاز.