شكرا لقرائتكم خبر عن داعية إسلامي: عدم الصلاة على النبي عند ذكره اسمه «كبيرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد على، الداعية الإسلامي، إن الاحتفال بمولد النبي لا يجب أن يكون يومًا أو عدة أيام، ولكن يجب الاحتفال به العمر كله، مضيفًا أن حب النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه ومعادة من يعاديه من كمال الإيمان، وهذا واضح من قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يُؤْمِنُ أحَدُكُمْ، حتَّى أكُونَ أحَبَّ إلَيْهِ مِن والِدِهِ ووَلَدِهِ والنَّاسِ أجْمَعِينَ».

وتابع الداعية الإسلامي، خلال حواره ببرنامج «البيه والهانم»، الذي يقدمه ممدوح الشناوي ورنا عرفة، المذاع على فضائية «صدى البلد 2»، مساء الأحد، أن الحديث عن النبي يعتبر تقربًا إلى الله ويرفع الدرجات عند الله سبحانه وتعالى، لافتَا أن النبي كان إذا دخل ثلث الليلي الأخير قام وقال أيها الناس جاءت الراجفة قال: كان رسول الله ﷺ إذا ذهب ثلث الليل قام، فقال: يا أيها الناس، اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة «أي جاء الموت من كل مكان، فجاءه صحابي قال يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت، فقال: فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت، قال: الرُبع؟، قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، قال: فالنصف؟، فقال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، فالثلثين؟، قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، فقال: أجعل لك صلاتي كلها؟، قال: إذاً تُكفى همك، ويُغفر لك ذنبك.

ولفت إلى أن ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ألف مرة لن يؤخذ نصف ساعة، ولكنه سينعكس على الشخص بصورة إيجابية طيلة أيام الأسبوع، معقبًا: «جربوا النور اللي هيحصل طول الأسبوع».

وأشار إلى أن «ابن حجر» اعتبر عدم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذكره اسمه من الكبائر، مضيفا أن أبى لهب فرح بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان جزاءه أن يُخفف عنه العذاب من النار يوم الاثنين، لأنه فرح بمولد النبي صلى الله عليه وسلم.