شكرا لقرائتكم خبر عن «العناني» يناقش سبل التعاون في مجال السياحة والآثار مع سفير البوسنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، الأحد، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، السفير صديق سباهيتش، سفير دولة البوسنة والهرسك بالقاهرة، لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والآثار خلال الفترة المقبلة.

وخلال اللقاء تم مناقشة العديد من أوجه التعاون الثنائي لتبادل الخبرات في مجال أعمال الترميم والمتاحف، والاستفادة من خبرة البوسنة والهرسك في مجال الآثار الإسلامية والمتاحف، بالإضافة إلى مناقشة إعداد مذكرة تفاهم لدفع الحركة السياحية بين البلدين.

ومن جانبه، هنأ سفير البوسنة والهرسك بالقاهرة، الدكتور خالد العناني، على الكشف الأثري الجديد بمنطقة آثار سقارة الذي تم الاعلان عنه أمس، مؤكدًا أن «مصر دائمًا ما تبهر العالم بحضارتها العظيمة».