شكرا لقرائتكم خبر عن «الغرفة»: بدأنا تنظيم دورات تدريبية على السياحة الرقمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت غرفة شركات السياحة برئاسة نادر الببلاوي، رئيس لجنة تيسير أعمال الغرفة، دورة تدريبية على رقمنة قطاع السياحة من خلال كيفية إعداد «سيو للسياحة»، في النصف الثاني من نوفمبر الجاري، تقتصر على أصحاب الشركات أو مسؤولي التسويق بالشركات ومسؤولي الدعم التقني بالشركة.

وأوضحت الغرفة، في بيان، أن هذه الدورة ستساعد في تنمية الشركات وخاصة أن محركات البحث (SEO)، إحدى استراتيجيات التسويق الرقمي الفعالة من حيث التكلفة، حيث يمكنها تقديم المئات من العملاء المستهدفين المحتملين يوميًا مجانًا لفترة طويلة، كما سيقوم المشاركين بتعلم مهارات كيفية اختيار أفضل الكلمات الرئيسية لموقع الويب الخاص بالشركة، كيفية تحضير موقع «ويب» الشركة لزيارة روبوت محرك البحث.