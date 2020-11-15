شكرا لقرائتكم خبر عن أوقاف أسوان تهدي 37 مجموعة من سلسلة رؤية للفكر المستنير لتعليم المحافطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل حامد الشريف مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، الدكتور محمد عزت محمد مدير مديرية أوقاف أسوان اليوم الأحد، حيث قدم (37) مجموعة من مجموعات سلسلة (رؤية) للفكر المستنير، من إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة، تشتمل كل مجموعة على عشرين كتابًا، ليتم توزيعها على مكتبات المدارس ( الابتدائية، والإعدادية، والثانوية).

وقدم مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بأسوان الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على هذه اللفتة الكريمة، متمنيا أن يكون لها أثرها الطيب في عقول الطلاب والمعلمين.