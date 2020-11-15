شكرا لقرائتكم خبر عن السيد الفيومي وكيلًا لـ«تعليم القليوبية».. و«عجلان» للإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نقل طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، للعمل وكيل للوزارة بمحافظة الاسماعيلية، وتكليف السيد الفيومى، مدير التربية والتعليم بدمياط، لتولى منصب وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية. الوضع في مصر

اصابات 110,547

تعافي 100,946

وفيات 6,442

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