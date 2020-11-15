شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تكشف تطورات الحالة الصحية لمحمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن إصابة اللاعب العالمي محمد صلاح بفيروس كورونا طفيفة، مشيرًا إل أن صلاح عانى من بعض الإرهاق والتعب البسيط.

وأضاف حسني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء الأحد، أن الأشعة المقطعية لصلاح سليمة، قائلًا إن اللاعب خضع لبروتوكول العلاج الجمعة ليلًا.

وأشار إلى نقل صلاح إلى الجونة باستخدام سيارة خاصة بكل الإجراءات الاحترازية اللازمة، مضيفًا أنه اطمأن عليه بعد وصوله للمدينة هاتفيًا؛ لأن حالات العزل المنزلي لا تحتاج متابعة لصيقة.

وأكد رئيس مكافحة كورونا بالصحة أن صلاح ملتزم بالعلاج الذي أقرته الوزارة، متابعًا أنه من المقرر إعادة مسحة فيروس «كوفيد- 19» لصلاح يوم الخميس صباحًا.

وتابع أن نسبة الأكسجين في دم صلاح تتراوح ما بين 97% إلى 98%، قائلًا إن ضربات قلب اللاعب المصري منتظمة، فضلًا عن أن درجة الحرارة في المعدل الطبيعي.