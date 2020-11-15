شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الحسيني: 250 ألف عامل يشاركون يوميًا بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، عن سعادته كون المدينة حلم أصبح واقعًا.

وقال «الحسيني» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، الأحد، إن «العمل في الحي الحكومي على قدم وساق وفقا لأحدث طراز معماري، وفي انتظار انتقال الوزارات»، مشيرا إلى أن نسبة تنفيذ الحي الحكومي تجاوزت 90% بإجمالي 34 مبنى للوزارات، ومبنى للمجلس الوزراء، ومساحة تصل إلى 700 فدان شاملة مبنى مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

وأوضح أن الحي الحكومي يعتمد على شبكة معلومات تستخدم التكنولوجيا الحديثة، مشيرًا إلى أن «متوسط الحي السكني في المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية يتراوح من 20 إلى 25 ألف وحدة، فضلا عن مدينة الثقافة والفنون، والمدينة الرياضية، معلقا «2021 سيكون عام افتتاحات بالعاصمة الإدارية، وأكثر من 50 ألف موظف سينتقلون إلى الحي الحكومي منتصف العام المقبل».

وأشار إلى أن عدد العمال بالعاصمة الإدارية يصل إلى ما يقترب من 250 ألف مهندس وعامل يوميا، بإجمالي 400 شركة مصرية وعربية وأجنبية.

وحول إنشاء برج العاصمة الإدارية، قال «الحسيني» إنه «وصلنا إلى الطابق الـ 49»، مشيرًا إلى أن «العاصمة تضم فنادق عديدة تابعة للقطاع الخاص».

وأوضح المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة أنه من المستهدف توفير أتوبيسات بالتعاون مع وزارة النقل لتسهيل عملية انتقال الموظفين والمترددين على المدينة، مشيرًا إلى أن «الموظفين سيكون أمامهم خيارين الحصول على وحدة سكنية مدعمة أو الانتقال بشكل يومي مع الحصول على بدل، وسيتم توفير وحدات سكنية بالعاصمة الإدارية مختلفة المساحات لتناسب كافة الشرائح».