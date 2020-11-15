شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة سيوة: رش المطهرات بالشوارع للقضاء على البعوض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح العميد عصام عبدالغني، رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم، بأنه تم تكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة بالمناطق: السوق، أنور السادات، الإذاعة، الشاليهات.

كما تم رش وتطهير الشوارع بالمناطق: عين العرايس، المعمل، سيدي عبدالسلام.

كما تم تنفيذ حملة الرش الضبابي لمكافحة البعوض والحشرات الناقلة للأمراض بالمناطق: السبوخة، المنشية.

يأتى ذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات السيد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتكثيف الجهود في أعمال النظافة العامة ورفع القمامة بنطاق مدن ومراكز محافظة مطروح.