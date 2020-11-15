"قصة الضحايا الجدد لسفاح الجيزة وتفتيش سجون القناطر".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

النيابة العامة تجري تفتيشًا لمنطقة سجون القناطر

كلَّف المستشار حمادة الصاوي النائب العام، مدير إدارة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام، وكلا من رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا، والمحامي العام الأول لنيابة جنوب بنها الكلية، بالانتقال لزيارة وتفتيش منطقة سجون القناطر.

بلاغ ضد شاب أجبر طفلة على تناول "سيجارة حشيش" ببورسعيد

تجري الأجهزة الأمنية تحريات موسعة في واقعة قيام شاب بإجبار طفلة على تناول سيجارة حشيش بمحافظة بورسعيد.

انتخابات النواب.. أسماء المرشحين في جولة الإعادة بـ 6 دوائر بالقاهرة

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن إجراء جولة الإعادة بالنظام الفردي بين 200 مرشح وفقًا للجدول الزمني لحسم 100 مقعد في مجلس النواب 2020، على أن تُجرى جولة الإعادة أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، يومي 7 و8 ديسمبر في الداخل.

انتخابات البرلمان.. فوز القائمة الوطنية من أجل مصر بدائرتي القاهرة والشرقية

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز القائمة الوطنية من أجل مصر بأغلبية الأصوات بدائرتي القاهرة والشرقية بالأغلبية المطلقة.

بينهم مريض.. الأمن يكشف لغز سرقة جهاز غسيل كلوي من وحدة صحية بأسوان

تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزيرالداخلية، من ضبط مرتكبي واقعة سرقة جهاز غسيل كلوي من وحدة صحية بأسوان وأدلى المتهمين باعترافات تفصيلية عن الجريمة.

انتخابات البرلمان.. أسماء الفائزين في 17 دائرة بالقاهرة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، على أن تُجرى جولة الإعادة أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، يومي 7 و8 ديسمبر في الداخل.

قريبة إحدى زوجاته "السابعة".. قصة الضحايا الجدد لسفاح الجيزة

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة، أن الضحيتين الجدد لسفاح بولاق الدكرور سيدتين إحداهما قريبة لسيدة كان تزوج منها خاصة أن المتهم تزوج أكثر من 7 سيدات على فترات مختلفة والضحية الأخرى لفتاة كانت تعمل لديه في الإسكندرية وقام بدفنهما على طريقة ريا وسكينة ذات الطريقة التي اتبعها في دفن جثتي زوجته وصديقه منذ 5 سنوات.

القبض على عاطل بحوزته أسلحة نارية في كرداسة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة القبض على عاطل بحوزته أسلحة نارية بقصد الاتجار في منطقة كرداسة.

تأجيل إعادة محاكمة متهمين بقضية "أحداث المطرية" لـ12 ديسمبر

أجلت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، إعادة محاكمة متهمين اثنين في أحداث العنف التي شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير2015، لجلسة 12 ديسمبر.

ضبط مسئول بسوهاج بتهمة التربح من الوظيفة وتسهيل بناء عقار مخالف

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مسئول بمحافظة سوهاج لقيامه بتسهيل بناء عقار مخالف والتربح من أعمال الوظيفة.

العثور على رشاش جرينوف داخل مسكن مسجل خطر بأسيوط

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة صدفا بمديرية أمن أسيوط عقب تقنين الإجراءات من ضبط رشاش جرينوف - وعدد من الطلقات من ذات العيار بمسكن أحد الأشخاص "هارب" مقيم بدائرة المركز – له معلومات جنائية ) طرف إحدى الخصومات الثأرية مع إحدى العائلات بدائرة المركز.

بقيمة 113 مليون جنيه.. إحباط تهريب 3.2 مليون قرص كبتاجون لاحدى الدول العربية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني – الأمن العام – أمن المنافذ) من ضبط حاوية قادمة من ميناء إحدى الدول العربية إلى ميناء دولة عربية أخرى (ترانزيت بميناء دمياط البحرى) ومشمولها المستندي (ذرة معلب) وقيام أصحاب الشأن بإخفاء كمية كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر ضمن مشمولها .