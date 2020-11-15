إحالة متهمين بقتل عاطل لخلاف على سيجارة حشيش للمحاكمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أمرت نيابة السلام، بإحالة متهمين بقتل عاطل بسبب خلافات بينهم على ثمن سيجارة حشيش للجنايات.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين "وليد. ع"، "عبداللطيف. ح"، عاطلين، أقرا بارتكابهم جريمة قتل المجني عليه "أمير. م" لرفضه دفع سعر سيجارة حشيش كان قد أخذها منهم من قبل.

وأقر المتهمان بأن المجني عليه دائم أخذ مواد مخدرة منهم دون دفع ثمنها، وبيوم الواقعة طلبوا منه دفع ثمن سيجارة حشيش كان قد أخذها منهما قبل ارتكاب الواقعة بـ٣ أيام، لكنه رفض الدفع فقاما بطعنه بسلاح أبيض أودت بحياته.

بداية الواقعة عندما ورد بلاغًا لقسم شرطة السلام يفيد بالعثور على جثة شاب بأحد المناطق الزراعية بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهما، وأقرا بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.