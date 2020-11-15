مصرع صاحب فرن في مشاجرة بحلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

لقي محمد فاروق سعيد مرسي، شهرته "محمد السني" 41 سنة صاحب فرن بلدي، مصرعه اليوم، داخل مستشفى قصر العينى، إثر إصابته بطلق ناري بالقدم.

البداية أثناء مرور الرائد محمود سعداوي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، لتفقد حالة الأمن العام وضبط الخارجين على القانون، والمشتبه فيهم على رأس قوة من أفراد الشرطة السريين، ورد إليه اتصال تليفوني من مستشفى الهدى الإسلامي، يفيد وصول محمد السني صاحب فرن مصابًا بطلق خرطوش بالقدم اليمنى.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع المصاب الذي أفاد بنشوب مشاجرة بينه وبين كل من "محمد. أ"، 37 سنة، مالك معامل تحاليل، و"محمود. ع"، 36 سنة، مدير المعامل، على إثر خلافات سابقة بينهما، وأضاف أن أحدهما أطلق عيارًا عليه، ما تسبب فى إصابته، وتم إلقاء القبض على المتهمين، إلا أن المجني عليه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.