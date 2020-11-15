"محنة كبيرة".. أول تعليق من إبراهيم فايق عقب خروجه من المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن الإعلامي إبراهيم فايق، تعافيه وخروجه من المستشفى، عقب إصابته بجلطة في الرئة خلال الأيام الماضية.

وقال فايق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "‏بفضل الله وكرمه أنا بخير وخرجت من المستشفى، ولا ينقصني إلا دعاءكم.. فترة صعبة وأيام ثقال عشتها من الأربعاء الماضي -وقت دخولي الرعاية المركزة- ومحنة كبيرة منحني الله فيها من خزائن فضله ورحمته الكثير وإلا لما كنت اتنفس الآن".

ونقل فايق، مقدم برنامج "جمهور التالتة" عبر قناة "أون تايم سبورتس 2"، إلى المستشفى، بعد إصابته بجلطة رئوية، بعدما اعتذر عن الظهور في برنامجه يوم الأربعاء الماضي، بسبب مرضه، قبل أن يتم نقله الجمعة، إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأجرى إبراهيم فايق فحوصات عاجلة، للوقوف على حالته بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها، مع خضوعه للعلاج العاجل من قبل المستشفى.