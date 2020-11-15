محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
أكد كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن نجاح مبادرة "لا للتعصب" يضمن القضاء على كافة مظاهره، لأن هناك حالة من العصبية غير المبررة بين جماهير كرة القدم، التي وظيفتها في الأساس التقريب بين الشعوب.
وأوضح جبر في تصريحات له اليوم الأحد، أن المجلس الأعلى يملك كودًا رياضيًا لنبذ التعصب والخلافات والبعد عن السب والقذف، مضيفًا أن العقوبات تبدأ من لفت النظر، وقد تصل لحجب الصفحات والمنابر التي تدعو للتعصب وتقديم بلاغات للنائب العام.
وشكّل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام غرفة رصد لمتابعة التغطية الإعلامية لمباراة القمة ببن الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، على أن ينشر تقريرًا بذلك، يتضمن الجوانب الإيجابية، والكشف عن السلبيات، وتأكيد احترام مشاعر لاعبي وجماهير الناديين، مؤكدًا ثقته في حياد وموضوعية ونزاهة وسائل الإعلام، وابتعادها عن التعصب والتحيز، حتى تخرج هذه المناسبة في صورة تليق بمصر والمصريين.
وحذر المجلس من ارتكاب أية مخالفات للأكواد الرياضية التي أصدرها، لاسيما فيما يتعلق بتغطية مباراة القمة المقبلة بين فريقي الأهلي والزمالك في إطار نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس "الأعلى للإعلام": عقوبات نشر التعصب الكروي تصل للحجب وبلاغ للنائب العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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