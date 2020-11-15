"هضبة الأهرام وفيصل وأرض اللواء".. انقطاع الكهرباء عن 75 منطقة وشارع بالجيزة غدًا الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

أعلنت محافظة الجيزة، تنفيذ شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، خطة الصيانة المبرمجة لغرف المحولات وخطوط الشبكات، ما يستلزم قطع التيار الكهربائي، غدًا الاثنين، عن عددٍ من الشوارع بعدة مناطق لمدة لا تزيد عن 3 ساعات على الاكثر تبدأ من العاشرة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا.

ووجّه محمد السيسي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، والدكتورة إلهام درويش نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس قطاعات شبكات كهرباء الجيزة، بالالتزام بالمواعيد المعنلة للانتهاء من أعمال الصيانة، وسرعة إعادة التيار الكهربائي للمناطق المتأثرة.

وفيما يلي بيان بالمناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي بقطاعات شبكات كهرباء الجيزة:

شبكات الهرم 2:

- جزء من منطقة ن هضبة الأهرام

- جزء من منطقة ل هضبة الأهرام شارع العشرين هضبة الأهرام

شبكات فيصل:

- شارع محمد صلاح من شارع المنشية كفر طهرمس

- شارع الشهيد أحمد حمدي الثلاثيني من شارع العشرين

- شارع حسن الصبان من شارع فيصل محطة مدكور

- شارع فيصل الرئيسي ناصية شارع العشرين

- شارع فتح الباب من شارع الشهيد أحمد حمدي ميدان الساعة

- شارع أحمد هريدي من شارع المساكن تقاطع العشرين

- تقاطع شارع العشرين مع شارع الشهيد أحمد حمدي الثلاثيني فيصل

- شارع زكي السيسي من شارع الشهيد أحمد حمدي الثلاثيني فيصل

- شارع جسر الحوشة من شارع الشهيد أحمد حمدي الثلاثيني فيصل

شبكات بولاق الدكرور:

- منطقة أرض اللواء

- شارع الطوخي حسن من شارع مرسي محمود وشارع أولاد عسران من طريق المعتمدية

- شارع رواش الطويل من مرسى محمود شارع شريف الطويل من شارع مرسي محمود

- شارع الطوخي حسن من شارع مرسي محمود

- شارع علي الجرنيسي مرسي محمود

- شارع مرسي محمود من طريق المعتمدية

- شارع شريف الطويل مرسي محمود

- شارع الألفطي من ترعه الزمر

- شارع أولاد عسران من طريق المعتمدية

- شارع على الجرنيسي من أولاد عسران

- شارع الرحمة من أولاد عسران

- واجهة ترعة الزمر

- نقطه شرطة أرض اللواء

- شارع محمد الجارحي من أولاد عسران

- شارع غريب كرسون من امتداد مرسي محمود

- شارع الشروق من امتداد مرسي محمود

- مركز شباب أرض اللواء

- شارع الإشراف من امتداد مرسي محمود

شبكات الدقي:

- عمارة برج الشرطة شارع السودان

- مدرسة إمبابة الثانوية الصناعية من شارع السودان

- ناصية المحكمة حتى شارع عسران عبدالنعيم

- من شارع عسران عبدالنعيم حتى شارع السبع الجزء الأخير من جهة مدرسة الصنايع

- العمارة 377 شارع السودان

- من 379 شارع السودان حتى نصيه شارع الخرطوم

- العمارة 387 شارع السودان

- من 381 شارع السودان حتى ناصية موقف أتوبيس الطلبة

- عمارة 103 شارع العلمين ومستشفى الرضا بنفس العمارة

- عمارة 101 شارع العلمين

- سور مدينة الطلبة جزء داخلي داخل مدينة الطلبة

- مكتب بريد سور مدينة الطلبة جراج هيئة النظافة سور مدينة الطلبة

- العمارة 100 شارع العلمين

- عمارة 109 وعمارة 113 شارع العلمين

- العمارة 115 شارع العلمين

- العمارة 117 شارع العلمين العمارة 3 ميدان الملكة زبيدة

- من العمارة رقم 3 ميدان الملكة زبيدة وحتى ناصية شارع السودان وموقف الأتوبيس

شبكات بشتيل:

- شارع خالد برعي وشارع سليمان راهونى شارع فجر الإسلام

- شارع خالد برعي حارة عبده الدمياطي شارع سعيد الربيعي شارع حنفي غنيم شارع فراج شارع طابا مدينة بشاير شارع يوسف محمود بشتيل.

شبكات كهرباء 6 أكتوبر 1:

- منطقه غرب سوميد ج مجاورة 10 ومجاورة 11 ومنطقة الخدمات بمدينة 6 أكتوبر التابعة لجهاز مدينه 6 أكتوبر القديم.

شبكات 6 أكتوبر 2:

- منطقة حدائق الفردوس

- من قطعة 162 إلى 174

- ومن قطعة 179 إلى قطعه 196

- ومن قطعة 151 إلى 197

- ومن قطعة 76 إلى 115

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات شمال الجيزة 1:

- كفر حكيم كوبري غيضان ( مزارع )

- كفر حكيم عزبه نخل فايد،(مزارع )

- الكيلو 28 مصر إسكندرية

- مزارع بالمنصورية

- الواحات البحرية شارع منديشة الرئيسي وشارع النادي

شبكات شمال الجيزة 2:

- منطقه القطا غرب الرياح الناصري الناصري التابعة لمركز منشأة القناطر

- المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات جنوب الجيزة

- للهندسات العياط والصف وأطفيح

- مصانع جنوب فكري عبدالعزيز ومحمد أبو عيشة وسيد عبده وعبدالناصر محمد

- شارع ناصر عبدالله وشارع محمد شعبان العياط

- منطقة النادي ومنطقه الغريب بالعياط

- عزبة أبو سينة طهما جزء من منطقه الغريب بالعياط

- منطقة كفر قنديل أطفيح

- منطقة الشيخ عرفة بالقبابات أطفيح

- منطقة الوحدة الصحية بالقبابات أطفيح

- منطقة أبو ضلع بالكدايو أطفيح

- منطقة المزارع بالديسمي وجزء من المصانع بالوادي الصف منطقة عرب أبو ساعد ومنطقة المنيا الصف

- منطقة المنيا غرب الصف جزء من منطقة قرية الشرفا الصف جزء من منطقة قرية اسكر الصف

شبكات وسط ريف الجيزة:

- منطقة سجن يوسف ومنطقة الجبل أبوصير الحوامدية

- منطقة الكوبري الوسطاني أبو صير الحوامدية

- منطقة الجبانة أبو صير الحوامدية

- منطقة اللمعي أبو صير الحوامدية

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