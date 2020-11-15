شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تنظم مؤتمرًا تحفيًا لإطلاق المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس غدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام باللياقة البدنية لطلاب المدارس، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنظيم مؤتمر صحفي غدا الاثنين بفندق الماسة «للإعلان عن البدء في تنفيذ المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس على مستوي الجمهورية»،وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. الوضع في مصر

اصابات 110,547

تعافي 100,946

وفيات 6,442

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