شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة و الآثار»: قاعة عرض المومياوات بالمتحف القومي للحضارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام صباح اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بجولة تفقدية بالمتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، بحي مصر القديمة، والمُقام على مساحة 135 ألف م2؛ وذلك للوقوف على آخر مستجدات الأعمال استعداداً لاستقبال موكب المومياوات الملكية في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير، بالاضافة إلى تفقد الاعمال التي تجري حاليا على قدم وساق لتجهيز قاعة العرض المركزية وقاعة المومياوات تمهيدا لافتتاحهما قريبا. الوضع في مصر

اصابات 110,547

تعافي 100,946

وفيات 6,442

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