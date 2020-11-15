شكرا لقرائتكم خبر عن «العناني» يتفقد المالتميديا بالمتحف القومي للحضارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد د. خالد العناني وزير السياحة والأثار، قاعة عرض المالتيميديا الخاص بالمتحف القومي للحضارة، والذي يعتبر جزءا مكملا لسيناريو العرض المتحفي، فهو من أهم المؤثرات البصرية في العرض حيث يعتمد على الإبهار في عرض المحتوى الذي يمهد للزائرين الدخول إلى القاعة الأهم في المتحف وهي قاعة المومياوات الملكية.

وقد رافقه في الجولة الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، والدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، ود. محمود مبروك مستشار الوزير للعرض المتحفي، ود. على عمر رئيس لجنة سيناريو العرض المتحفي، وأعضاء اللجنة.

وخلال الجولة وجه الدكتور خالد العناني بإجراء تعديلات على طريقة عرض بعض القطع الأثرية وإعادة توزيع أماكن عرضها بالفتارين وفقا لسيناريو العرض المتحفي المخصص لها، هذا بالإضافة إلى إضافة بعض القطع لإثراء العرض المتحفي.