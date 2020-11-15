شكرا لقرائتكم خبر عن «العناني» يعقد اجتماع مع لجنة سيناريو العرض المتحفي للقومي للحضارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الأثار، اليوم اجتماعين مع أعضاء لجنة سيناريو العرض المتحفي ناقش خلالهما سيناريو العرض الخاص بعرض القطع الأثرية بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، ومتحف العاصمة الادارية بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمتحف المصري الكبير.

إن مشروع المتحف القومي للحضارة المصرية يؤدي دورا كبيرا في تعريف الزائرين بمختلف مظاهر الحضارة المصرية على مر العصور التاريخية، بما يضمه من مظاهر ثراء وتنوع للحضارة المصرية منذ عصر ما قبل التاريخ، وحتي العصر الحديث، وذلك من خلال مجموعات أثرية وتراثية متنوعة.