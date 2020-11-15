شكرا لقرائتكم خبر عن «يوهانسن» تتفقد زيارات الاعتماد لـ«التعليم قبل الجامعى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتورة أسماء مصطفى، نائب رئيس الهيئة لشؤون التعليم قبل الجامعى، زيارات المراجعة الخارجية للاعتماد فى عدد من مدارس محافظة القاهرة المتقدمة، للحصول على الاعتماد من الهيئة.

وتتضمن المرحلة الأولى من خطة زيارات المراجعة الخارجية لاعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعى للعام الدراسى الجارى 2020-2021، عدد 270 مدرسة، تشمل مراحل رياض الأطفال والابتدائى والإعدادى والثانوى بالمحافظات، بالاستعانة بـ 800 مراجع خارجى، فى ضوء تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا، أثناء المراجعة فى المدارس.

وقامت الهيئة بتطوير منظومة المراجعة والاعتماد لمؤسسات التعليم قبل الجامعى لتصبح مرقمنة بالكامل، لمنع التعامل المباشر والورقى بين الأفراد والحفاظ على التباعد، فى ضوء الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على الصحة الجميع.

وفى ضوء هذا التطوير، تقدمت مؤسسات تعليمية بطلبات للاعتماد بجميع الوثائق الداعمة الكترونيا عن بعد، على موقع الهيئة، دون الذهاب إلى فروع الهيئة والتعامل المباشر.

وكذا أصبح التعامل مع المراجعين ينفذ إلكترونيا، عن بعد، عبر النظام الإلكترونى للهيئة، بداية من تدريب المراجعين والإعداد للزيارة حتى الانتهاء من التقارير. وأصبحت التقارير مرقمنة لتقليل تدخل العامل البشرى بها. وأصبحت الزيارة تضم مرحلتين: الأولى يتم فيها فحص وثائق ترفعها المؤسسة على النظام الإلكترونى للهيئة عن بعد، من قبل المراجعين، والمرحلة الثانية تتضمن الزيارة الفعلية التى تتراوح من يوم إلى يومين وتخصص للمقابلات والملاحظات.

وشددت «يوهانسن»، على فرق المراجعة، باتباع إجراءات الصحة والسلامة من قبل الفريق والمؤسسة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية، موضحة أن الهيئة وضعت أليات لمتابعة جودة تطبيق التعليم عن بعد بداية من العام الدراسى المقبل، ومتابعة المؤسسات المعتمدة من الهيئة وسير إجراءات زيارات المراجعة الخارجية للاعتماد الفعلية والافتراضية للمؤسسات التعليمية لضمان سلامة الطلاب وهيئة التدريس وفرق المراجعة.

وأشادت «يوهانسن» بنموذج المدارس القومية، نظرا لنجاحها فى جذب الراغبين فى الانضمام لها كنموذج جيد للتعليم الأقرب للخاص، الذى يجمع بين مميزات الرقابة فى المدارس الحكومية، كونها خاضعة مباشرة لإشراف الوزارة، والجودة الموجودة فى المدارس الخاصة.

ورحبت «يوهانسن» بالتعاون البناء بين الهيئة وبين وزارة التربية والتعليم، موضحة أن الهيئة ووزارة التربية والتعليم تعملان معا لتحقيق معايير الجودة بالمؤسسات التعليمية وأن التواصل الفعال بين الهيئة الوزارة ومديرى المديريات التعليمية ومديرى إدارات الجودة بالمديريات التعليمية حقق فاعلية ساعدت فى توفير حلول جذرية للعديد من المشاكل، التى تقف حائلا أمام المؤسسات التعليمية للتقدم للاعتماد من الهيئة، ما يمكن الوزارة من زيادة عدد المؤسسات المتقدمة للاعتماد من الهيئة لتحقيق النسبة المستهدفة فى رؤية مصر 2030، متوقعة أن يكون هناك زيادة فى عدد المؤسسات المتقدمة للاعتماد من الهيئة، التى ستصل إلى 1500 مؤسسة للعام الدراسى الجارى 2020-2021.