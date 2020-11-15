شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب تسرب مياه الري.. مقتل مزارع وإصابة شقيقه في مشاجرة مع خالهما بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قُتل مزارع وأصيب شقيقه في مشاجرة مع خالهما وأبنائه بسبب تسرب مياه الري من أرضهما إلى زراعات خالهما، بقرية البراجيل التابعة لمركز ملوي، في جنوب محافظة المنيا.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير الأمن، إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام مدير إدارة البحث الجنائي بتلقيه إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوي بنشوب مشاجرة بقرية البراجيل التابعة للمركز استخدمت فيها العصي والشوم وأسفرت عن مصرع «علي خلف عبدالرشيد عبدالمنعم» 25 عامًا فلاح وإصابة شقيقه «محمود» 40 عامًا فلاح، وتم نقله لمستشفي ملوي العام والتي قامت بتحويله لمستشفي المنيا الجامعي لإصابته بكسور متعددة بعظام جسده.

وانتقل إلى مكان الواقعة العقيد علاء جلال، رئيس فرع البحث الجنائي لجنوب المنيا، حيث تبين من التحريات الأولية أن سبب وقوع المشاجرة حدوث تسرب لمياه الري من الأرض الزراعية والتي يمتلكها «خلف. ر. ع» 63 عامًا والد المجني عليهما للأرض الزراعية الخاصة بـ «شوكت. ح. ع» 62 عامًا خال المجني عليهما مما أدي إلى وقوع مشاجرة بينهم استخدمت فيها العصي والشوم.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 18057 وبالعرض على النيابة العامة تحت إشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا قررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه وتكليف أجهزة البحث بعمل التحريات اللازمة وسرعة ضبط الجناة.