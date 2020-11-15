شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي ميت أبو الكوم يشيعون جثمان ابنة شقيق الرئيس السادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شيع المئات من أهالي قرية ميت أبوالكوم ومركز تلا بمحافظة المنوفية جثمان فوزية عصمت السادات، ابنة شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات. والفقيدة شقيقة السياسي الراحل طلعت السادات، والنائب السابق محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والدكتور عفت السادات، عضو مجلس الشيوخ. وسادت حالة من الحزن بين أفراد العائلة عقب إعلان وفاة فوزية السادات، ونعى عدد كبير من العائلة الفقيدة، معربين عن حزنهم الشديد لوفاتها. الوضع في مصر

اصابات 110,547

تعافي 100,946

وفيات 6,442

كانت هذه تفاصيل خبر أهالي ميت أبو الكوم يشيعون جثمان ابنة شقيق الرئيس السادات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.