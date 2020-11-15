شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح انهيار أرضي نتيجة أعمال تجديد خطوط المياه في الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نجحت أجهزة المحليات بالإسماعيلية في السيطرة على انهيار ارضى وقع أمام معهد أبو عطوة الأزهرى التابع للوحدة المحلية لقرية نفيشة بسبب اعمال احلال وتجديد خطوط المياه بالمنطقة. اصدر اللواء وائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الاسماعيلية، قرار بتكليف محمود الصورى نائب رئيس المدينة وابراهيم مطر رئيس قرية نفيشة باغلاق الطريق المؤدى للانهيار الارضى حفاظا على سلامة المواطنيين. وتم ردم الحفر الناتجة عن الانهيار بعد معالجتها وعمل مسار بديل للخطوط الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى بعيدا عن مدخل المعهد. وشدد رئيس المدينة على سرعة التدخل في حالات الطوارىء أو حالات الانهيارات الارضية في الفترات القادمة مع دخول موسم الشتاء والامطار. الوضع في مصر

اصابات 110,547

تعافي 100,946

وفيات 6,442

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