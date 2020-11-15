شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في أبو صوير بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، أنه في اطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بشأن تنفيذ الازالات الفورية لكافة أشكال التعديات على املاك الدولة والأراضي الزراعية أو البناء دون ترخيص وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون وتنفيذ الازالة في المهد من بداية ظهورها على الاراضى الزراعية، تم تنفيذ عدد من الازالات بنطاق مركز ومدينة أبو صوير.

بدوره، قال نصر جيد، رئيس مركز ومدينة ابو صوير، إن الادارة الزراعية ورئيسى قرية السبع آبار غربية وقرية المنايف قاما بالاشراف على تنفيذ ازالة ٣ حالات بناء على ارض زراعية وعدم وجود رخصة بناء وذلك على مساحة الحالة الأولى ٤٩٥ متر والحالة الثانية ١٥٠ متر والحالة الثالثة ٨٠ متر، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وحذر رئيس مركز ومدينة ابو صوير من أي تجاوزات أو تعديات على الاراضى الزراعية أو البناء دون ترخيص، لا سيما بعد إقرار قانون التصالح وتقنين الاراضى والمبانى، لافتا إلى أنه لن يسمح بالتعدى على الارض الزراعية وسيتم احالة المخالفين للنيابة العامة.

وقال إن لجان رصد ومتابعة تعمل على مدار الساعة لرصد أي مخالفات والعمل على ازالتها بشكل فورى.