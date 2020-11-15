شكرا لقرائتكم خبر عن مدير العلاقات العامة بالوزارة: «الكهرباء» عنصر رئيسي يرتكز عليه البناء الاقتصادى للدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصف الدكتور محمد نافع، مدير إدارة العلاقات العامة بالكهرباء، الكهرباء بأنها هي العنصر الرئيسى الذي يرتكز عليه البناء الاقتصادى للدولة.

وأشار، في محاضرة بعنوان «الكهرباء التحدى ما بين الماضى والحاضر»، إلى أن الكهرباء تقوم عليها جميع المشروعات الصناعية والزراعية المختلفة، بالإضافة إلى أن لها اتصالا مباشرا ومعايشة يومية مع كافة أفراد الشعب في الاستخدام المنزلى والإنارة، وهدفها الرئيسى هو إتاحة الطاقة الكهربائية لكافة طالبيها في جميع أوجه الاستخدامات المختلفة، مع مراعاة استمرار واستقرار التغذية الكهربائية دون انقطاع، باعتباره أمرا حيويا للاقتصاد القومى، وكذلك توفير الطاقة الكهربائية لمشروعات التنمية وتوفيرها لمواجهة النمو الطبيعى في الأعمال على المديين القريب والبعيد. التطورات المتلاحقة في مجال الكهرباء والطاقة والإنجازات الكبرى التي حققها هذا القطاع خلال السنوات القليلة الماضية تتجاوز معدلاتها ونتائجها ما تحقق منذ عرفت مصر الكهرباء.

ولفت إلى أن العالم عرف الكهرباء منذ عام 1880 بعد أن نجح توماس أديسون في توليد وتوزيع الطاقة في محطة توليد أقامها في نيويورك، وبعدها تم اكتشافات فارادى في مجال الكهرباء عام 1883، والتى كانت بداية عهد جديد في علاقة الإنسان بالطاقة، ومنذ ذلك التاريخ تحقق تطور علمى وتكنولوجى هائل في مجالات توليد الطاقة ونقلها، وتنوعت مصادر الطاقة ما بين مائية وهوائية وحرارية، كما تنوعت مصادر الطاقة الحرارية ما بين فحم وبترول وغازات طبيعية ونووية وفتحت استخدامات الطاقة الكهربائية آفاقا واسعة أمام التوسع في مجالات الإنتاج والخدمات. أما في مصر التي تعتبر من أوائل دول العالم التي انضمت للدول للعالم الكهربائى، وذلك في عام 1892، بعد أن أعلنت شركة ليبون عن عزمها على خوض التجربة في القاهرة لمدة خمس سنوات وقررت بناء مصنع لإنتاج المهمات المطلوبة، كما قررت بناء مصنع آخر في الإسكندرية عام 1894، ومنذ عام 1895 أثبتت تجربة القاهرة فاعليتها وجدواها، وفى عام 1898 حقق المشروع في المدينتين نتائج مبهرة، وفى أواخر القرن التاسع عشر كانت البدايات الأولى لاستخدام الكهرباء، وكانت قاصرة على إضاءة قصور الأمراء والنبلاء والأثرياء، كما أن مولدات الكهرباء في ذلك الوقت كانت محدودة القدرة، وقد كانت شركة ليبون بمدينة الإسكندرية صاحبة الامتياز في إنتاج غاز الاستصباح المستخرج من الفحم الحجرى والمستخدم في إضاءة الشوارع وبعض القصور. ويعد تاريخ 11 مايو 1895 هو بداية دخول الكهرباء إلى مصر، إذ يعتبر هو تاريخ أول تعاقد رسمى مع أول مشترك بالإسكندرية، بل وفى القطر المصرى بأكمله، وهذا التاريخ يتفق مع افتتاح محطة كهرباء كرموز، تلك المحطة الأم لقطاع الكهرباء بجمهورية مصر العربية، هذا وقد حظيت أول وحدة توليد كهرباء في مصر باهتمام شديد من قبل مستر ليبون، واحتفظ بواحدة من الثلاث وحدات وأقام لها متحفا صغيرا بالمحطة، وأحاطها بالعناية، حيث أصبحت الأجيال المتعاقبة تتوارث الحفاظ عليها ووضعت الآن في المكان اللائق بها تاريخيا، ألا وهو مدخل محطة سيدى كرير ليمتزج الماضى بالحاضر.

وتابع :أما في محافظة البحيرة، والتى تنفرد بموقع جغرافى متميز من حيث الاتساع الهائل وامتداد الرقعة الزراعية والصحراوية وتزايد مشروعات استصلاح الأراضى ووجود عدد غير قليل من الصناعات المتميزة، فقد بدأ استخدام الكهرباء فيها عندما أقيمت محطات الكهرباء البخارية بالعطف (المحمودية)، وذلك عام 1931. وقد بدأ إنشاء الشبكات الكهربائية في مصر عام 1952، حيث كان أعلى جهد مستخدم في ذلك الحين هو جهد 33 كيلو فولت بمناطق متفرقة من البلاد، وبتطور الأحمال الكهربائية تطورت شبكات الجهد الفائق والعالى إلى جهد 500 كيلو فولت للربط بين أسوان والقاهرة وإلى جهد 220 كيلو فولت في القاهرة والوجه البحرى وإلى 132 كيلو فولت في الوجه القبلى، وذلك لربط محطات التوليد ونقل الطاقة الكهربائية المولدة إلى مراكز الأحمال المختلفة بالشبكة، وقد بلغ متوسط الزيادة السنوية في الطاقة المولدة منذ عام 1952 نحو 12%، وخلال فترة الستينيات كانت محطات الكهرباء الهيدرومائية هي الرائدة في مجال الطاقة في ذلك الحين، ففى عام 1960 بدأ تنفيذ محطة كهرباء أسوان وبلغت القدرة الكلية لها 345 ميجاوات، بالإضافة للصرح العملاق آنذاك محطة كهرباء السد العالى التي بدأ تشغيلها في 15 أكتوبر عام 1967، وهى محطة ضخمة تتكون من 12 وحدة توليد قدرة كل منها 175 ألف كيلو وات، ومنذ ذلك التاريخ تطورت الشبكة الكهربائية الموحدة تطورا كبيرا يواكب التطور في الاحتياجات وفى إنتاج الكهرباء. وأضاف أنه في عام 1973 بلغ متوسط الزيادة السنوية في الطاقة المولدة 15 %، وفى السنوات التالية لحرب أكتوبر عام 1973 بلغ متوسط الزيادة السنوية 20 % نتيجة الجهود المكثفة التي بذلتها الدولة لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والجهود المقابلة التي بذلت لإنشاء محطات التوليد لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لها. وفى فترة الثمانينيات بدأ التأسيس للشركات العاملة في مجال الكهرباء والطاقة، وأنشئت هيئة القطاع العام لتوزيع القوى الكهربائية في عام 1983 وتتولى الهيئة الإشراف على شركات توزيع الكهرباء بمختلف محافظات مصر، وتتولى الهيئة أيضا بعض الاختصاصات لإقرار الخطط والأهداف العامة طبقا للسياسات بالدولة وفى إطار خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ودراسة المشكلات والمعوقات الفنية التي تواجه الشركات، وإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية المتصلة بالنشاط العام للشركات، بالإضافة المتابعة الدورية للشركات في مجالات الإنتاج والأجور .