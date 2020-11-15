شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تعليم الشرقية يترأس لجنة المقابلات للمتقدمين للعمل كمسئول أنشطة التوكاتسو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس رمضان عبدالحميد حسن، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، اليوم الأحد، لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل كمسئول أنشطة التوكاتسو بالمدارس المصرية اليابانية بمحافظة الشرقية، ممن ينطبق عليهم الشروط والقواعد التي أقرتها وحدة المدارس المصرية اليابانية بالوزارة، وذلك بعضوية كل من

الدكتور حسام محمد عبدالرؤف، مسؤول متابعة التوكاتسو بالمدارس المصرية اليابانية بالمحافظة، وكامل السيد لطفي، مسؤول متابعة التوكاتسو بالمدارس المصرية اليابانية بالشرقية.

يأتي ذلك بناء على تعليمات وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بفتح باب التقدم لترشيح عدد من مسئولي أنشطة التوكاتسو، وذلك لمتابعة تطبيق أنشطة التوكاتسو بالمدارس المصرية اليابانية والمدارس الحكومية على مستوي محافظة الشرقية.

ومن جانبه أوضح رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن الوزارة قد أعلنت بداية الشهر الجاري عن رغبتها في ضم أعضاء جدد للعمل كمسئولي توكاتسو بنطاق المديريات، للمساعدة في تطبيق أنشطة التوكاتسو بالمدارس الحكومية التي تطبق هذه الأنشطة.