شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يشكر العاملين بإدارة مكافحة الطفيليات المعوية بعد تجريع أكثر من مليون طالب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر والتقدير للإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة، وإدارة مكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، وجميع العاملين بها نظراً لجهودهم المبذولة في الحملة القومية للقضاء على الطفيليات المعوية، وتطعيم أكثر من مليون طالب بمدارس المرحلة الابتدائية، ورياض الأطفال على مستوي المحافظة، بنسبة تغطية بلغت ٨٧%، مشيداً بأداء عمل الفرق الطبية بالحملة القومية، وحرص العاملين بتلك الإدارات على أخذ الصور التذكارية مع وكيل الوزارة، وذلك بديوان عام المديرية، بحضور الدكتور محمد أبوزيد مدير عام مكافحة الأمراض المتوطنة، والدكتورة نشوة محمود مدير إدارة مكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية.

يذكر أن الحملة القومية للقضاء على الطفيليات المعوية بدأت يوم ٩ نوفمبر وتستمر حتي يوم ١٩ نوفمبر الجاري، وتستهدف تجريع ١١٦٩٣٤٧ تلميذ بمدارس المرحلة الإبتدائية ورياض الأطفال بالمحافظة، منهم ١٠٥٣٥٦٦ تلميذ بالمرحلة الإبتدائية، و١١٥٧٨١ طفل بمرحلة رياض الأطفال، بعدد ١١٦٠٠٠٠ قرص سهل البلع، وذو طعم مقبول بعقار ميبندازول، من خلال ٤٣٧ فرقة طبية مدربة بالمحافظة.