شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقي: الدولة تعمل على استكمال السنة الدراسية في ظل استمرار فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدولة تعمل على استكمال السنة الدراسية في ظل استمرار فيروس كورونا.

أوضح طارق شوقى خلال لقائه على قناة «الحياة»، أن الدولة لديها 10 أضعاف القدرة لاستكمال الدراسة في ظل أي أزمات وتوصيل المعلومة والمنتج التعليمى، معقبًا أنه تم إعداد السيناريوهات لكل التوقعات والبدائل ولا يوجد نية لإغلاق أو تعطيل الدراسة.

أضاف طارق شوقى، أن هناك العديد من البروتوكولات أعدتها وزارة الصحة تثبت فعاليتها بطريقة صحيحة لا تثير أي قلق، معقبًا أنه لابد على الجميع أن تثق في قدرة الدولة وإجراءاتها وخوفها على صحة الطلاب، لافتًا أن في حالة رهبة وخوف أولياء الأمور على أولادهم عليهم بتقديم طلب تحويل ابنائهم إلى تعليم منازل وسيتم الموافقه عليه في الحال.

وقدم بعض الحلول لمعالجة خوف أولياء الأمور من ذهاب أولادهم إلى المدرسة في ظل وجود فيروس كورونا بتقديم طلب تحويلهم لنظام التعليم منازل.

وأكد أن الدولة تعمل على استكمال السنة الدراسية في ظل استمرار فيروس كورونا ولديها 10 أضعاف القدرة لإستكمال الدراسة في ظل أي أزمات وتوصيل المعلومة والمنتج التعليمى، معقبًا أنه تم إعداد سيناريوهات لكل التوقعات والبدائل ولا يوجد نية لإغلاق أو تعطيل الدراسة.