شكرا لقرائتكم خبر عن «عواض» يفتتح الملتقي الثامن لثقافة وفنون المرأة الحدودية في شرم الشيخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الملتقي الثامن لثقافة وفنون المرأة الحدودية بقصر ثقافة شرم الشيخ، برفقة اللواء مجدى الوصيف سكرتير عام المحافظة نائباً عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء عبدالفتاح حلمى المستشار الإعلامى للمحافظة، اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، الدكتورة ايزيس ممثلة عن المجلس القومى للمرأة.

بدأت فعاليات الملتقى الذي نظمته الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، بالسلام الجمهوري، تلاه كلمة الدكتور أحمد عواض والتى أكد خلالها أن محافظ جنوب سيناء تشهد أنجح المشروعات الثقافية ولها كل الدعم من قصور الثقافة وأنها شهدت خلال عامين ونصف إفتتاح قصر ثقافة شرم الشيخ المنبر الثقافى الأهم على مستوى قصور الثقافة وسوف تشهد قريباً جدا افتتاح مراكز ثقافية مميزة بمدينة الطور العاصمة.

أعقب ذلك كلمة اللواء مجدي الوصيف سكرتير عام المحافظة نائبًا عن السيد المحافظ خالد فودة والتى بدأها بترحيب محافظ جنوب سيناء بضيوف مدينة السلام مؤكدا على دور المرأة الفعال في بناء الوطن وتأسيس المجتمعات المتقدمة، ثم بدأت فعاليات حفل الافتتاح، حيث قدمت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية فقراتها الاستعراضية منها «الصيادين، البمبوطية، بتغني لمين، ضم ضم» تدريب مصطفي محمود، تصميم وإخراج عمرو عجمي.

اختتمت الفعاليات بتفقد الحضور المعرض الفني للمنتجات التراثية والأشغال اليدوية للمحافظات الحدودية المشاركة بالملتقى.

يذكر أن فعاليات الورش التدريبية تتواصل حتى الخميس المقبل لعدد 65 فتاة وسيدة من محافظات شمال وجنوب سيناء والوادى الجديد وأسوان وحلايب وشلاتين ومطروح.