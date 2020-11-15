شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: 750 مليون جنيه جملة استثمارات قطاع الطرق.. ويجب تسريع معدلات الإنجاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بثلاث محاور رئيسية من أهمّها مشروع البنية التحتية لقطاع الطرق باعتباره أحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن جملة الاستثمارات في قطاع الطرق لهذا العام بلغت ما يقرب من (750) مليون جنيه، مقارنة بالأعوام السابقة.

جاء ذلك خلال اجتماعه الأحد، للوقوف على خطط تنفيذ أعمال الرصف ومتابعة معدلات التنفيذ على أرض الواقع وبحضور اللواء علاء رشاد السكرتير العام ورئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي ورئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحى ومدير مديرية الطرق والنقل، والهيئة العامة للطرق والنقل ومديري عموم غاز مصر والكهرباء وعدد من الشركات المنفذة ومدير إدارة التخطيط والمتابعة بالديوان العام.

وطالب المحافظ الشركات المنفذة بتسريع عملية أداء التنفيذ للإنتهاء من أعمال الرصف وفق الخطة الموضوعة والجدول الزمنى المقرر مؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم وإزالة المعوقات لإنهاء الأعمال للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ المنوفية حرصه وإهتمامه بمحورى قطاع تحسين البيئة وتطوير الحدائق والميادين والمواقف النموذجية وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة، مؤكداً على أنه تم اعتماد (309) مليون جنيه للإرتقاء والنهوض بالعشوائيات.

وشدد محافظ المنوفية على سرعة الإنتهاء من أعمال الرصف في موعد أقصاه شهرين مع الإلتزام بكافة المواصفات الفنية المقررة والتشديد على رؤساء القطاعات بسرعة الإنتهاء من أعمال الكهرباء والصرف الصحى والتحول الرقمى بالمناطق التي يتوقف فيها العمل حتى تتمكن الشركات المنفذة من سرعة الإنتهاء من أعمال الرصف، مؤكداً ضرروة عمل لجان للإشراف والمتابعة بصفة دورية للتأكد من مطابقة الرصف لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق.

كما شدد على رؤساء المراكز والمدن بالتواجد الميداني بصفة مستمرة لمتابعة الموقف والتأكد من الإلتزام بكافة المواصفات الفنية المقررة حفاظاً على المال العام، مشيراً إلى أنه سيتابع أعمال الرصف ميدانياً بمختلف المراكز والمدن لمتابعة تنفيذ أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق تيسيراً على المواطنين قائلاً «هزور شارع شارع لمتابعة نتائج الرصف».