«ستانفورد الأمريكية» تختار المصري المعتز يوسف بين أفضل 2% من علماء العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن «ستانفورد الأمريكية» تختار المصري المعتز يوسف بين أفضل 2% من علماء العالم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حصل الدكتور المعتز يوسف على تصنيبف من بين أفضل 2% من العلماء المتميزين على مستوى العالم وذلك حسب التصنيف الدولى الذي تقوم به جامعة ستانفورد الأمريكية .
ومن جهة أخرى فقد استطاع الدكتور هاني حسنين أن يحصل على المركز الأول على جامعة عين شمس لينضم بذلك إلى زميله الدكتور المعتز يوسف في ذات الإنجاز المشرف.
يذكر أن جامعة ستانفورد هي جامعة أمريكية بحثية خاصة تأسست في عام 1885 وقد أنطلق منها وادي السيلكون في الستينات من القرن الماضي.
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