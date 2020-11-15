شكرا لقرائتكم خبر عن قانون الجمارك الجديد يشترط الحصول على إذن لرسو السفن التجارية في قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نص قانون الجمارك المنشور بالجريدة الرسمية بعد تصديق رئيس الجمهورية، الأحد، على أنه لا يجوز للجهات المختصة بالنقل البحرى أو النهرى الترخيص للسفن ان ترسو في غير الموانىء المعدة لذلك أو في قناة السويس وبحيراتها وممراتها أو في مصبى النيل دون اذن مسبق من المصلحة إلا في الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية بالتنسيق مع الوزارات والهيئات املعنية ذات الصلة. الوضع في مصر

اصابات 110,547

تعافي 100,946

وفيات 6,442

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