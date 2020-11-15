شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مدير مدرسة متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار توفي مدير مدرسة ثانوية فنية في مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد. وتم احتجاز مدير المدرسة للعلاج بمستشفي حميات دسوق لمدة 10 أيام بعد صبوت إصابته. وجرى نقل مدير المدرسة للعلاج بمستشفي عزل بلطيم لخطورة حالته، لكنه توفي متأثرا بإصابته. وكشفت مصادر أنه يجري تجهيز جثمانه للدفن بمقابر عائلته بقريته بمركز دسوق وسط إجراءات احترازية. الوضع في مصر

اصابات 110,547

تعافي 100,946

وفيات 6,442

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