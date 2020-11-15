شكرا لقرائتكم خبر عن حرب الإعادة تشتعل في مدينة نصر ومصر الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصاعدت حدة المنافسة بين مرشحين الإعادة في غالبية الدوائر الانتخابية التي قالت نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب أن بها جولة أخرى للإعادة بين بعض مرشحيها..

مدينة نصر ومصر الجديدة واحدة من الدوائر الساخنة التي يخوض بها جولة الإعادة أوائل الشهر القادم كل من سمر فرج فوده وعمرو السنباطي ويتنافسا على المقعد الفردي الثالث بها، وذلك بعد إعلان فوز محمد مصطفي السلاب وطارق شكري بالمقعدين الآخرين..

اشتعلت المعركة على مواقع التواصل بين السنباطي وسمر فوده، حيث أعلنت الأخيرة عبر صفحتها الشخصية على «فيسبوك» اعتزامها التقدم ببلاغ للنائب العام ضد منافسها، واتهمته انه يستخدم أساليب غير أخلاقية في التنافس على المقعد البرلماني.

يذكر ان الهيئة الوطنية للإنتخابات كانت قد أعلنت النتيجة النهائية للانتخابات في دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر، حيث حصل عمرو السنباطي على 47039 صوتا، وسمر فودة 26323 صوتا، وهو ما يعني خاضها جولة الإعادة على المقعد الفردي لتلك الدائرة.