شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ مسنة حبسها نجل شقيقتها داخل شقة بالسويس دون طعام أو شراب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت شرطة النجدة بالسويس بلاغا من أهالي منطقة حي الكويت بالاربعين بغلق باب الشقه بالمفتاح على سيدة مسنه داخل مسكن صغير كان استأجره لها نجل شقيقتها حيث كان الأهالي يلبون طلباتها ويطمئنون عليها إلا أنهم فوجئوا بأن نجل شقيقتها حبسها دون طعام وهو ما جعلهم يسارعون بالاستغاثه لإنقاذ السيدة خضره.

قامت سيارة الإسعاف بنقلها إلى مستشفي السويس العام لتدهور حالتها الصحية بعد قيام قوة شرطة النجده بإخراجها من المسكن حيث أن السيدة قعيدة لكبر سنها بعدما الجيران بكسر الباب لعدم حضور نجل شقيقتها لمدة 3 أيام متتالية.

وتبين أن السيدة هي من ربت نجل شقيقها حتي تزوج فأستاجر لها مسكن صغير لتعيش فيه بمفردها وتخلف عن الحضور 3ايام متتاليه دون أن يوفر لها الطعام أو الشراب حتي اخذت تصرخ فتدخل الجيران على الفور.

وذكر مصدر طبي أن السيدة حالتها الآن مستقرة وجاري التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لنقلها لدار رعاية.