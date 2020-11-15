شكرا لقرائتكم خبر عن ذهبيتان لجامعة القناة ببطولة الجمهورية فى رفع الأثقال للمكفوفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار حصدت جامعة قناة السويس بطولة الجمهورية لرفع الاثقال للمكفوفين وزن ٦٠ كيلو. وفى وزن 70 كيلو جرام في البطولة التي شاركت فيها الجامعة. وقام الدكتور أحمد زكى رئيس الجامعة والدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بتكريم الطالبة اسراء محمد جاد بالفرقة الأولى كلية الألسن لحصولها على المركز الأول والميدالية الذهبية ببطولة الجمهورية لرفع الاثقال للمكفوفين وزن ٦٠ كيلو. وأعلن الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية حصول الطالب محمد رمضان من كلية الآداب والعلوم الإنسانية على المركز الأول والميدالية الذهبية بنفس البطولة عن وزن ٧٠ كيلو. لتحصد الجامعة ميداليتين ذهبيتين لأول مرة لافتا إلى تنظيم احتقالية طلابية لتكريم البطلين. حضر التكريم عبدالله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب وعادل القاضى مدير إداره النشاط الرياضى. الوضع في مصر

اصابات 110,547

تعافي 100,946

وفيات 6,442

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