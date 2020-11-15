شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج يتابع انتظام المحاضرات بكليات الجامعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اليوم الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، جولة تفقدية لمتابعة سير إنتظام المحاضرات بكليات الجامعة وبدء الدراسة ببرنامج الماجستير المهني MBA التابع لكلية التجارة.

وأشاد رئيس الجامعة- خلال جولته بكلية العلوم- بالتزام الطلاب بارتداء الكمامات طوال فترة تواجدهم بقاعات المحاضرات والمعامل، إلى جانب اتباعهم إجراءات التباعد الإجتماعى داخل المدرجات، ووجود مسافة كافية بين كل طالب وآخر، وتنفيذ كافة الضوابط الإحترازية للوقاية من فيروس «كورونا المستجد»، مشيراً إلى أن الأنشطة الطلابية مستمرة بجميع الكليات، وتُنفذ في ظل إجراءات مشددة تضمن سلامة الطلاب.

وتوجه رئيس الجامعة إلى زيارة كافتيريات الجامعة، وراقب من خلالها بيان الأسعار ومطابقتها للسعر المعلن، وكذلك جودة وصلاحية المواد الغذائية المقدمة للطلاب، مشددًا على جميع المسئولين بضرورة توفير كافة سبل الحماية للطلاب حتي يتمكنوا من شراء احتياجاتهم الغذائية في جو صحي مطمئن دون التعرض لأية مخاطر محتملة للعدوى.