شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يستقبل أحد رجل الأعمال ويشيد بمساهماته المجتمعية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد رجل الاعمال سيد ايوب تكريما لدورة المجتمعي والمبادرة التي قام بها لانارة منطقتي المقابر القديمة والجديدة بالمحافظة.
وأكد المحافظ ان المبادرة التي قام بها تعد نموذج إيجابي وتضاف إلى مبادرات أخرى ايجابية كثيرة قام بها العديد من ابناء بورسعيد المخلصين.
وطالب المحافظ بتقديم مثل هذه المبادرات لتنمية المجتمع من خلال القادرين ورجال الاعمال حتي اصحاب الافكار الايجابية والتي تعود بالنفع العام على بورسعيد واهلها.
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