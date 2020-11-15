شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: الفتاوى المضللة سبب خراب المجتمعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية،إن خراب المجتمعات يأتى من الفتاوى الضالة المغيبة، موضحاً أن الشيوخ يجب أن يكونوا مثقفين وعلى دارية بالعلوم الحديثة حتى لا يكونوا مفصولين عن الواقع، مضيفا إذ لم يدرك الشيخ أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والشخص والظرف والعرف والعلم يبقى يعوض ربنا فيك وفيه«.

وأضاف «الجندي»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر قناة «dmc»، أننا نعانى من الخطاب الدينى المغيب الذي يستغل عواطف الناس ويدغدغ المشاعر، وتابع:«ودى المصيبة اللى عيشين فيها ..يعنى أنا أتمنى أن الإمام يقول بدل استقيموا يرحمكم الله ..أفهموا يرحمكم الله».

وشدد «الجندى»، على أن هناك شيوخ مفصولة عن الواقع تماماً، وتابع:«هناك شيوخ تعلموا في الخارج ولما رجعوا رجعوا يا مولانى كما خلقتنى وبنفس الفكر والمنطق اللى كانوا فيه العلماء من مئات السنين..ولذلك تشعر أنه شيخ مفصول عن الواقع..وعليه يجب أن يكون الشيخ مثقف».