شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أبوهشيمة: الزواج استقرار.. و«أنا وياسمين صبري ضفنا لبعض» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة إن «الزواج استقرار.. أنا وزوجتي ياسمين صبري كلانا يكمل الآخر.. هي أضافت لشخصيتي أشياء وأنا كذلك نفس الأمر».

وقال أبوهشيمة إنه لا يقصد أبدا أن يصبح «تريند» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن اهتمام متابعيه دائما ما يكون بأموره الشخصية أكثر من الاهتمام بمشاريعه والمبادرات الخيرية التي يطلقها، مضيفا: «بقول للناس اللي بتابعني حاولوا تركزوا في شغلي أكتر من الحاجات الشخصية، لأن الشغل ده ممكن يفيد شباب كتير».

وردا على سؤال: «ما الذي أضافه أبوهشيمة لياسمين صبري.. وماذا أضافت ياسمين صبري لأحمد أبوهشيمة؟»، قال رجل الأعمال خلال مقابلة ببرنامج «السؤال الصعب» عبر قناة «سكاي نيوز عربية»: «عامة الجواز استقرار، ياسمين لايقة عليّا في حاجات كتير، أنا أكيد أضافتلها حاجات من شخصيتي، وهي أضافتلي حاجات من شخصيتها».

وكشف، في حوار مع «سكاي نيوز عربية»، ما وصفها بـ«الخلطة السحرية» لنجاحه في عالم الصناعة والأعمال.

وعن الخلطة السحرية التي كانت وراء نجاحاته المتتالية، قال أبوهشيمة: «الخلطة بدأت حين حددت هدفا واضحا أشتغل عليه رغم أنني كنت من أسرة متوسطة.. كنت دائما أحلم بأن يكون لي عمل خاص، وبالتالي حددت هذا الهدف وجعلته حلما، وكافحت حتى حققته.. مع الإشارة إلى أنه ليس هناك أي نجاح يأتي من دون فشل».

وتابع: «دخلت مجال الحديد بالصدفة، لكنني أحببته، فبدأت تحقيق حلمي في الصناعة.. شعرت أنني مدمن على هذا المجال».

وعن دخول السياسة، أوضح أبوهشيمة «منذ 2011 وأنا أقول إنني لن أدخل هذا العالم.. لكن بعدما باتت الأمور السياسية والاقتصادية والأمنية مستقرة في مصر، أصبحت أقول إن الوقت قد حان».

وأضاف: «وجودي في مجلس الشيوخ سيكون إضافة لي وللبلد.. مع مجلس النواب سنمثل إضافة كبيرة في الحياة التشريعية».

كما رد أبوهشيمة على من يصفونه بـ«رجل النظام» قائلا: «واجب على أن أساعد بلدي وهذا حق بلدي على أنا.. لا أركز في هذه التسميات لأنها لا تشكل أي فرق بالنسبة لي.. يجب علينا كلنا أن نخدم بلدنا في أي وقت».

وفي حال عرض عليه منصب وزير أو محافظ، قال: «أنا أخدم بلدي في كل مجال ولكل حادث حديث، أهم حاجة أخدم بلدي».