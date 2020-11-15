شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تنفى اختطاف طالبة من أمام المدينة الجامعية بمدينة نصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكدت جامعة الأزهر أنه لا صحة مطلقا لما أثير بشأن اختطاف طالبة من أمام المدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر .
وقالت جامعة الازهر في بيانها اليوم الأحد: ردًا على ما أثير بشأن خطف طالبة من أمام المدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر، تبين أن هذه شائعة مغرضة لا أساس لها من الصحة من واقع دفاتر حضور طالبات المدينة الجامعية وغيابهن، وعدم تلقى أي بلاغ بغياب أي طالبة.
وطالبت جامعة الأزهر الطلاب والطالبات بعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدة أن الظروف الاستثنائية الحالية لمواجهة أي تداعيات لجائحة أزمة فيروس كورونا تتطلب التكاتف من الجميع في مواجهة تلك الأزمة التي تضرب العالم أجمع؛ شمالًا وجنوبًا، شرقًا وغربًا.
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الوضع في مصر
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اصابات
110,547
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تعافي
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وفيات
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