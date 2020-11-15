شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة حفل زفاف جماعي لـ20 عريسًا وعروسة من ذوي الإعاقة بسوهاج (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة سوهاج إقامة حفل زفاف جماعي لعدد 20 عريسًا وعروسة من الأشخاص ذوي الإعاقة بالمحافظة، بالتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي، ومؤسسة صناع الخير للتنمية، وذلك بالتزامن مع احتفال المحافظة باليوم العالمي للإعاقة في الثالث من ديسمبر المقبل.

وقال محمد عبدالسلام، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج، في تصريحات صحفية، الأحد، إن الحفل سيقام برعاية المحافظ اللواء طارق الفقى، مشيرًا إلى أن المديرية وضعت شروطا للتقدم للزفاف الجماعي.

وأضاف «عبدالسلام» أن «يكون أحد العروسين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن يقدم ما يثبت عقد القران أو نصف إكليل بالنسبة للمسيحيين، وتقديم مستند إعاقة»شهادة تأهيل أو بطاقة خدمات متكاملة«، أو ما يثبت إعاقته من مستشفى حكومي، وعمل بحث اجتماعي من الوحدة الاجتماعية التابع لها، وألا يكون سبق الزواج له من قبل إلا في حالة الطلاق أو وفاة الزوجة، وألا يكون مر على قسيمة الزواج عامين»، لافتًا إلى أنه «على من يرغب التقدم بالطلبات إلى إدارة التأهيل الاجتماعي بمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة مستوفاة الشروط في موعد غايته 25 نوفمبر الجاري»، منوها بأنه «سيتم تقديم مساعدة للعروسين في صورة شيك نقدي باسم أحد العروسين بمبلغ 10 آلاف جنيه».