شكرا لقرائتكم خبر عن بضريبة 2%.. قانون الجمارك الجديد يسمح بالإفراج المؤقت عن الآلات ووسائل النقل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أجاز قانون الجمارك الجديد الذي صدق عليه رئيس الجمهورية ونشر بالجريدة الرسمية، الأحد، الإفراج المؤقت عن البضائع مع تعليق أداء الضريبة الجمركية بعد تقديم إحدى الضمانات التي تحددها الائحة التنفيذية للقانون.
وبالنسبة للافراج المؤقت عن الآلات والمعدات والأجهزة والحاويات ووسائل النقل فيما عدا سيارات الركوب واليخوت للعمل أو التاجير داخل البلاد، تحصل ضريبة جمركية بواقع 2% من الضريبة المستحقة المؤقت عن كل شهر اوجزء منه بحد اقصى 20 % سنويا طوال مدة بقائها داخل البلاد حتى إعادة تصديرها للخارج أو الافراج النهائى.
ويكتفى بتقديم تعهد من الوزير المختص أو رئيس الهيئة اذا كانت واردة لصالح الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة وشكرات قطاع الاعمال العام للعمل في المشروعات القومية.
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