حجز صاحب ثلاجة للمجمدات لحيازته لحومًا فاسدة بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد: أمرت نيابة السلام، بحجز مدير ثلاجة؛ لحيازته 3 أطنان لحوم ودواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص 24 ساعة، لحين ورود تحريات المباحث. تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة، يفيد ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة السلام، بحوزته 3٫41 طن "مقطعات لحوم – مقطعات دواجن – سجق – جمبري" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، والتي تشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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