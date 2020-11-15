بلاغ ضد شاب أجبر طفلة على تناول "سيجارة حشيش" ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تجري الأجهزة الأمنية تحريات موسعة في واقعة قيام شاب بإجبار طفلة على تناول سيجارة حشيش بمحافظة بورسعيد.

كان المحامي ياسر قنطوش تقدم ببلاغ للنائب العام حمل رقم 14126، طالب فيه بضبط وإحضار شاب ظهر في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يجبر طفلة على تناول مخدر الحشيش.

وجاء في البلاغ المرفق بمقطع فيديو للواقعة، أن الفيديو يتضمن تعاطي المشكو في حقه مخدر الحشيش من خلال سيجارة، وإعطائها لطفلة صغيرة، وقام بتصويرها وهو يضع السيجارة في فمها، ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ كون ما فعله يمثل جريمة يعاقب عليها القانون فضلًا عن أنه ظهر بالفيديو دون ملابس أثناء إتيانه لذلك الفعل المشين.

وأضاف قطنوش في بلاغه بأن الواقعة تمثل تعديًا وانتهاكًا لحقوق الطفلة الصغيرة، ما يعرض حياتها للخطر، خاصة وأن الفيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وشاهده الكثير من المواطنين.

طالب مقدم البلاغ بالتحقيق في الواقعة، وتقديم المشكو في حقه للمحاكمة الجنائية بتهمة انتهاك حقوق الطفلة وتصويرها في وضع يخل بالآداب.