انتخابات البرلمان.. أسماء الفائزين في 17 دائرة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، على أن تُجرى جولة الإعادة أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، يومي 7 و8 ديسمبر في الداخل.

وفاز بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة في 17 دائرة بالقاهرة؛ ابانوب عزت عزيز (دائرة الساحل)، محمد عبد الرحمن راضي (دائرة روض الفرج)، أمين محمد علي وعمر محمد عمر محمد (دائرة الزاوية الحمراء)، محمد مصطفى السلاب وطارق عثمان أحمد شكري (دائرة أول مدينة نصر)، ومحمد السيد محمد سليمان ومحمد شديد لبيب (دائرة التجمع الخامس)، و شريف فيض الوردانى محمد وأحمد إسماعيل محمد (دائرة السلام أول)، ومحمد سعيد سليمان الكومي وصفوت وداد مسعد (دائرة عين شمس)، وائل إبراهيم غريب وأحمد عبد الفتاح محمد (دائرة المطرية).

وفاز أحمد على إبراهيم محمود (دائرة المرج)، وحسام محمد زكي إبراهيم (دائرة الجمالية)، وأشرف محمود إبراهيم (دائرة عابدين)، والطاهر عبد الحميد محمود (دائرة السيدة زينب)، سيد حنفي طه (دائرة الخليفة)، وخالد علي عبدالله (دائرة مصر القديمة)، وخالد عبد الحميد عبده و حشمت إسماعيل محمود (دائرة البساتين)، وأحمد عبد الرؤوف عبد المعطي (دائرة المعادي)، وعيد حماد محمد (دائرة حلوان).

وقال المستشار لاشين إبراهيم، إن الفائزين المعلن عنهم حصلوا على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة إعمالًا لحكم المادة 23 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014.

وأضاف أن عدد الأصوات الصحيحة في النظام الفردي بلغت 8 ملايين و332 ألفًا و214 صوتًا، فيما بلغت الأصوات الباطلة 956 ألفًا و 952 صوتًا.

وجرت انتخابات مجلس النواب بنسبة مشاركة بلغت 29.5% من إجمالي المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين؛ البالغ عددهم 31 مليون و 438 ألفًا و 127 ناخبًا.